AZbewegt Lauf-Challenge motiviert auch das MOSAIK-Team aus Ehra-Lessien

Ganz aufgeregt und voller Vorfreude auf die sportliche Woche sind die 5 Läuferinnen und Läufer vom Team MOSAIK.

Der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V. ist die Organisation, für das das gemeldete Team läuft. Für einige aus der Mannschaft ist es die 2. Teilnahme an der Challenge. Sie wissen, was auf sie zukommt. Sie sind ein guter Motor für die Anderen in der Gruppe. Können ihre Erfahrungen einbringen und puschen so die Neulinge in der Gruppe.

Angelika Bätje, Gisela Heeschen, Frithjof Siering, Rustam Khasiev und Khizar Satuev biden das Team. Unterschiedliche Charaktere und Ziele vereinen sich im MOSAIK-Team. In den nächsten Tagen stellen wir die einzelnen Teilnehmer vor. Neben den gemeinsam geplanten Aktivitäten, hat doch jeder seinen eigenen Tagesablauf.

Auf dem Gruppenbild fehlte noch Angelika Bätje. Gemeinsam mit Gisela Heeschen, war sie heute dafür aber eine der Ersten, die bei der Vorsitzenden des Fördervereins und „Motivationscoach“ Jenny Reissig, auf der Matte stand und ihren Schrittzähler abholte.

Angelika (auf dem Foto rechts) ist zum zweiten Mal dabei und freut sich riesig über die aktive Woche. Sie ist Sozialassistentin und wird in ihrer Arbeitszeit viel in Bewegung setzen, denn die Kinder in der Kindertagesstätte in Westerbeck wird sie mit ihrem Elan anstecken und auch zu mehr Bewegung motivieren.

Gisela Heeschen (links auf dem Foto) ihren über 90jährigen Vater Fritz Boldhaus aus Brome. Damit ihr Vater in Bewegung bleibt, hat er zuhause ein Laufrad stehen. Da hat sie schon mal ein wenig trainiert. Doch In ihrer Freizeit ist sie viel lieber in der Natur unterwegs. Und da kommt ihr die wiederholte Teilnahme an der Laufchallenge gerade recht! Als geselliger Typ sind Gisela gerade die gemeinsamen Laufaktionen ganz wichtig.

Heute findet erst einmal jeder seinen eigenen Rhythmus und morgen Abend treffen sich alle zum gemeinsamen Lauf. Doch vorher stellen wir morgen erst einmal MOSAIK-Teammitglied Frithjof Siering vor und schauen, ob dass sich keiner Blasen an den Füßen gelaufen hat.