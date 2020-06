In der Praxis am Weidenweg in Müden wird Bewegung groß geschrieben

In der Praxis am Weidenweg in Müden/Aller wird generell viel bewegt, gemeinsame Unternehmungen werden regelmäßig gepflegt und so stand ziemlich schnell fest, wir wollen hier teilnehmen. Die bisherigen Planungen ( Abendlauf in Meinersen und Celler Wasa Lauf ) im April und Mai diesen Jahres sind ja Corona bedingt ausgefallen.

Das Challenge-Team besteht aus Josy Peine, Ute Ehrhardt-Fricke, Janina Williges, Dennis Schön und Dr.Carsten Gieseking.