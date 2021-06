Begegnungen auf dem Fußballplatz

Der TuS Ehra Lessien und FIT (Flüchtlingsintegrationsteam / MOSAIK) suchen Interessierte zwischen 16 und 66 für seine Hobby-Fußballgruppe .

Coronabedingt und durch starke Wechsel in der Integrationsmannschaft, werden die Kicker in diesem Jahr nicht an Punktspielen teilnehmen. Es soll aber weiterhin die Möglichkeit geben, gemeinsam Fußball zu spielen.

Jeder der Interesse am “einfach nur kicken‘“ hat, ist herzlich eingeladen! Lockeres Training, geselliges Beisammensein bei Kaltgetränken nach dem Training und gemeinsame Aktivitäten, auch außerhalb des Fußballplatzes, sind geplant. Treffen ist jeden Dienstag um 19:00 Uhr auf dem Sportplatz in Ehra. Weitere Infos über Heiko Kiene 01725264060.