Blaues Kreuz Wolfsburg – Aktiv wie eh und je trotz Corona

Die Corona-Pandemie macht die Arbeit der ältesten Wolfsburger Selbsthilfegruppe für Suchterkrankungen zwar komplizierter und schwieriger, aber nicht unmöglich.

Siegfried Neumann, wiedergewählter 1. Vorsitzender des Blauen Kreuzes, fasst das Jahr 2020 trotzdem als Erfolg auf.

„Es war natürlich nicht einfach, in dieser Zeit suchtkranken Menschen zu helfen und beizustehen, da das wichtigste Instrument, das persönliche Gespräch, nicht wie gewohnt zur Verfügung stand. Jetzt haben sich die digitalen Medien wie unsere lange bestehenden Whats App – Gruppen, E-Mail-Verteiler und Videokonferenzen bewährt.“

Die Zahl der Beratungsgespräche hat sich in 2020 zwar coronabedingt um etwa 20% reduziert, aber trotzdem sieht Neumann weiterhin einen enormen Bedarf. Deshalb bietet das Blaue Kreuz Wolfsburg dienstags eine Gruppenstunde per Videokonferenz an.

Dazu wird jeweils am Mittwoch in den vereinseigenen Räumen in der Bebelstraße eine Gruppenstunde mit begrenzter Teilnehmerzahl angeboten. Die Teilnahme erfordert eine vorherige Anmeldung. Das Hygienekonzept mit z.B. Maskenpflicht, regelmäßiger Lüftung, Maßnahmen zur Virenfilterung und Feststellung der Kontaktdaten wird dabei streng eingehalten.

Wer sich für diese Möglichkeiten interessiert findet alle Kontaktdaten unter www.blaues-kreuz-wob.de

Die durch Corona etwas ruhigere Zeit wurde für umfangreiche Renovierungen der Vereinsräume genutzt. So wurden durch den Vermieter, die Neuland Wohnungsgesellschaft, alle alten Elektro- und Datenleitungen ausgetauscht.

„Mit der neuen Glasfaseranbindung stehen uns für die digitalen Medien neue Möglichkeiten offen.“, führte Neumann aus.

Abschließend ist es Siegfried Neumann eine persönliche Freude die Ehrenvorsitzende, Frau Helene Neumann, für ihre nunmehr 25-jährige Zugehörigkeit im Blauen Kreuz besonders zu ehren. Helene Neumann hat das Blaue Kreuz gut durch schwere See manövriert und dabei immer den richtigen Kurs gehalten. Dafür sind wir ihr sehr dankbar und verneigen uns vor dieser Leistung.“