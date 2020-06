Brieftauben starteten im polnischen Swiebodzin

Swiebodzin in Polen war Auflassort des vierten Preisfluges der Brieftaubenzüchter-Vereinigung Gifhorn und Umgebung. 976 Tauben von 33 Mitglieder waren beteiligt.

Der Start erfolgte um 7.30 Uhr. Die Luftlinie betrug 327 Kilometer. Um 12:07:26 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 72 Kilometer in der Stunde landete die schnellste Taube, das Weibchen 05958-18-64 beim Osloßer Züchter Manfred Eichenlaub, der auch den dritten und vierten Platz erzielen konnte.

Die Zweite landete bei Uwe Werner in Neubokel, die fünfte und neunte Taube konstatierte Erwin Grabow in Calberlah. Weitere Spitzenplätze belegten als sechste Team Adolf Jacob und Ernst Weishar, ebenfalls Calberlah, siebte Axel und Sascha Simon in Osloß und zehnte das Team Martina und Oliver Plagge in Leiferde.

Die Tabellenführung der Meisterschaft mit Jährigen Tauben : 1. Herbert Postrach mit 3189 Preiskilometer vor Team Jacob/Weishar und Dieter Kowollik mit jeweils 2962 Preiskilometer.

Den besten jährigen Vogel hat derzeit Team Plagge, das beste jährige Weibchen Team Jacob/Weishar.

Die Züchtervereinigungs-Pokalmeisterschaft (Modus: Pro Flug fünf Tauben benennen) führt an : Erwin Grabow vor Jürgen Hein und Herbert Postrach.