Corona wird mal Geschichte sein – wir wollen die Erinnerung wachhalten.

Wir leben in einer Zeit, wie wir sie noch nie erlebt haben und leider wird uns die Corona Pandemie auch im 2. Jahr in unserem Tun einschränken.

2020 wird vielen in Erinnerung bleiben und wir meinen, dass das Jahr auch in Zukunft nicht in Vergessenheit geraten soll.

Menschen haben liebe Angehörige verloren oder haben andere Schicksalsschläge erfahren müssen. In Zeiten wie jetzt, schauen wir oft auf die negativen Erfahrungen. Aber die Corona-Pandemie hat uns auch gezeigt, dass etwas Neues entstehen kann. Alte Gewohnheiten werden hinterfragt und neue Wege werden beschritten.

Ob im Kindergarten, der Schule, im Beruf, dem Vereinsleben oder in den Familien, in allen Bereichen mussten wir uns von liebgewordenen Lebensgewohnheiten verabschieden. Viele haben nach neuen Möglichkeiten gesucht, trotz Corona mit seinen Mitmenschen in Verbindung zu bleiben. Es gibt sicher viel zu berichten über Erfahrungen, die wir in dieser „merkwürdigen“ Zeit gemacht haben.

Diese Erlebnisse sollen nicht in Vergessenheit geraten. Erzählt uns eure Geschichte oder drückt Erlebnisse durch ein Gedicht, Bild oder Lied aus. Vielleicht gelingt es uns, Ende Jahres 2021eine kleine Ausstellung im Dorftreff MOSAIK zu gestalten. Oder es entsteht ein kleines Heft über diese Zeit.

Kinder können Bilder malen. Mit Fotos, Gedichten oder Geschichten sollen Erinnerungen wachgehalten werden. Sicher gibt es auch viel Positives zu berichten.

Der Förderverein möchte die Erfahrungen und Erinnerungen an diese Ausnahmezeit auch für spätere Generationen festhalten und bittet die Ehra-Lessiener Bürger ihre Erlebnisse mit der Pandemie uns mitzuteilen.

Schnelltests und Impfmöglichkeiten lassen hoffen, dass wir wieder mehr soziale Kontakte haben können. Irgendwann ist die Corona-Pandemie Geschichte, soll aber in Erinnerung bleiben!