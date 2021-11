Digitalisierung der Kleinkaliberstände des USK Fallersleben

Der lange Lockdown im vergangenen Winter hatte nicht nur schlechte Seiten. Das USK Fallersleben nutzte die Zeit, um seine 50m- und 100m-Kleinkaliberstände auf den technisch neuesten Stand zu bringen und die Trefferanzeige zu digitalisieren. Die fast 60 Jahre alten, sehr reparaturanfälligen Seilzuganlagen hatten damit endgültig ausgedient. Über 4 Monate zog es 10 bis 12 USK-Mitglieder unter Führung von Schießoffizier Rüdiger Sander immer wieder samstags coronagemäss zum Schützenheim. Doch statt nach Kleinkaliberwaffen griffen die Schützen zu Bagger, Schaufeln, Hämmern, Zangen und vielen weiteren Werkzeugen.

Zunächst mussten die gesamten alte Seilzuganlagen mit Motoren und Kabeln etc. entfernt werden. Anschließend wurden in einem Graben ca. 300m Rohre verlegt zur Aufnahme der ca. 450m Elektroleitungen für die neuen Trefferanzeigen. Zum Schutz vor Spritzwasser wurde oberhalb der Trefferanzeigen ein Wetterschutz neu installiert. Des weiteren waren Schweißarbeiten und Umbauten zur Aufnahme der Messrahmen erforderlich. Nach den vorbereitenden Arbeiten wurden letztendlich die 6 neuen Anlagen installiert und sicherheitstechnisch abgenommen.

Dass dieses Projekt vom Verein mit seinen ca. 258 Mitgliedern, davon rund 100 aktive Sportschützen, finanziell gestemmt werden konnte, das ist nach den Worten des USK-Vorsitzenden Klaus Bosenius und des Schatzmeisters Manfred Marschke den guten Sportförderrichtlinien der Stadt Wolfsburg zu verdanken. Die Stadt hat 50 Prozent der Investitionen von rund 65.000 Euro übernommen. Ohne die tatkräftige Eigenleistung der USK-Schützen wäre der Rest aber nicht umzusetzen gewesen.

Nachdem die abschließende Sicherheitsüberprüfung und Abnahme positiv verlaufen ist, konnten nach Ende des Lockdowns im Fallersleber USK-Schießheim Kleinkaliber- und Vorderladerschützen die digitalen Anlagen in Betrieb nehmen. Ob Rundenwettkämpfe oder Meisterschaften aller Art, die Sportlerinnen und Sportler finden künftig Top-Bedingungen für ihren Schießsport vor.

Übrigens: Nicht nur Vereinsmitglieder sind auf dem jetzt digitalen Schießstand willkommen. Der 1. Vorsitzende des USK, Klaus Bosenius sagte: „Wir laden gern Gäste zu einer schießsportlichen Betätigung ein.“

Auch die Vereinsmitglieder freuen sich darauf, in Zukunft wieder mehr schießsportliche Aktivitäten im USK-Heim zu erleben. Nächste Möglichkeit zum Testen der neuen Anlagen ist beim Seniorenabend, der in diesem Jahr am 26. November stattfinden wird.