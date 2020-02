Grünkohlwanderung in Bahrdorf wieder sehr gut angenommen

Am Sonntag den 02.02.2020 konnte Udo Liedtke, der Vorsitzende der SPD-Ortsabteilung Bahrdorf, 39 Bürger am Sportheim zur Grünkohlwanderung begrüßen. Los ging es dann um 10 Uhr zum Wandern in den nahegelegenen Wald.

Immer dabei natürlich der Verpflegungsbollerwagen, zur Stärkung zwischendurch und in der Pause. Das Wetter spielte auch mit und so konnte die Gruppe gemütlich wandernd den Wald auf guten Wegen erleben und genießen. Aber auch dieses Jahr warteten auf die Wanderer in den Pausen wieder kleine Spiele, wie Weihnachtsbaum weitwerfen in der ersten Pause und Päckchenzielwerfen in der 2. Pause sowie Schätzaufgaben waren zu lösen.

Dann ging es wieder langsam zurück Richtung Sportheim, wo schon der leckere Braunkohl auf den von Ina Engel-Gnass und Bettina Liedtke sehr schön dekorierten Tischen wartete. Nach dem Esssen überreichte der Bahrdorfer SPD Fraktionsvorsitzende Rainer Gnass den 3 besten Frauen und Männern kleine Preise. Spontan wurden dann noch die Sieger als Grünkohlkönigin Evi Dopslaff und als Grünkohlkönig Detlef Grasme gekürt.

Natürlich wurde noch viel gefachsimpelt, gelacht und allerlei Geschichten untereinander erzählt. Man kann sagen, alles in Allem war es eine rundum gelungene Grünkohlwanderung, die im nächsten Frühjahr auf alle Fälle wieder stattfinden soll.