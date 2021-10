Heimatverein Velpke ruft zur Müllsammelaktion am 16. Oktober auf

Die Müllsammelaktion der Samtgemeinde Velpke ist abgesagt. Aber: “Der Heimatverein Velpke hält an dem Termin fest und ruft seine Mitglieder zur Teilnahme auf”, so Pressewart Christian Meyer.

“Wir wollen den Vormittag nutzen um unser Vereinsgeländer und die Bascheriede auf Vordermann zu bringen. Daher ist jeder Helfer gerne gesehen. Wir werden die 3G-Regel anwenden und jeden Teilnehmer wie gewohnt registrieren.” Treffen ist am 16.10.2021 um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände. Müllsäcke und Handschuhe sind mitzubringen, so Meyer weiter.

“Wir freuen uns auf eine hohe Beteiligung und bitte um vorherige Anmeldung beim 1. Vorsitzenden Dieter Nehrkorn telefonisch oder per E-Mail.”