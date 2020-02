Erick Schachtschneider ist neuer Vize-Vorsitzender des Sport-Schützenvereins Ettenbüttel

Bei der diesjährigen Jahres-Hauptversammlung des Sportschützen Ettenbüttel am 08.02.2020 stand unter anderem die Wahl eines 2. Vorsitzenden auf dem Programm.

Als Nachfolger von Ann-Kathrin Wendland wurde Erick Schachtschneider zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt.

Im Vorfeld der Versammlung wurden zwei Anträge gestellt, die den anwesenden Mitgliedern vorgestellt und beide mit deutlicher Mehrheit angenommen wurden.

Ab sofort treten folgende Änderungen in Kraft:

– Der Betrag für Nichtgeleistete Arbeitsstunden wird von 5,- auf 10,- Euro pro Stunde angehoben!

– Die Preise für Übungs-, Schnur-, und Nadelschießen werden ab sofort erhöht!

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten standen weiterhin die Ehrungen und Beförderungen einzelner Mitglieder auf dem Programm.

Folgende Ehrungen und Auszeichnungen wurden vom 1. Vorsitzenden Jörg Altmann überreicht:

Ehrung vom Kreisschützenverband Gifhorn eV.: besondere Verdienste um das Deutsche Schützenwesen im Verein: Ehrennadel in Bronze für: Lars Meyer

Ehrung vom Niedersächsischen Sport-Schützenverband e.V. Silberne Verbandsnadel für 15 Jahre Mitgliedschaft:Manuela Schaardt, Elke Rothenberg, Regina Harder , Sönke Wiedenroth

Ehrung vom Deutschen Schützenbund anlässlich der 25jährigen Mitgliedschaft

Ehrennadel in Silber: Klaus-Eckhardt Köhler

Der Pokal für „ besondere Verdienste im Verein“ wurde Nicole Meyer überreicht.

Der „Helferlein-Pokal“ der Jugend wurde an Jason Putzker vergeben.

Die Beförderungen, Ehrungen im Verein und die Bekanntgabe der Herbst- und Vereinsmeister wurden Vereins-Schießsport-Leiter Erwin Petsch vorgenommen.