Jahresauftakt beim Blauen Kreuz Wolfsburg

Mit der Mitgliederversammlung feierte das Blaue Kreuz Wolfsburg e.V. den Jahresauftakt für ein neues Selbsthilfejahr.

„Trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen durch die Pandemie hat sich die Teilnehmerzahl an unseren Gruppenstunden in der Suchtselbsthilfe sowohl in Präsenz als auch online wieder stabilisiert. Das bestärkt uns in unserer Arbeit und lässt uns nicht die Hoffnung verlieren, sondern viel mehr optimistisch in die Zukunft schauen“, so Siegfried Neumann, 1. Vorsitzender des Wolfsburger Ortsvereins.

Neumann dankte zunächst den vielen ehrenamtlichen Helfern für Ihren Einsatz in der Suchtselbsthilfe. Das ist nicht selbstverständlich und verdient allergrößten Respekt.

Insbesondere dankte Neumann auch dem Vorstandskollegen Thiemo Lohmann, der nahezu im Alleingang das gesamte Online-Angebot in der Pandemie aufgebaut und in Schuss gehalten hat.

„Das Online-Angebot wurde insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2021 sehr gut angenommen. Es ist eine gute Ergänzung zu unseren Präsenzveranstaltungen und bietet völlig neue Möglichkeiten der Teilnahme an den Gruppenstunden. Aber es ist eben doch etwas Anderes, mit einem Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen zu sprechen.“, ergänzte Lohmann.

Auch der weiterhin stetige Anstieg der Mitgliederzahlen unterstreicht das Engagement des Blauen Kreuzes in Wolfsburg. So wurden direkt vor der Versammlung zwei weitere Mitglieder aufgenommen.

Die Gruppenstunden, die mittlerweile wieder unter Anwendung eines abgestimmtes Hygienekonzeptes in Präsenz stattfinden, sind wieder gut besucht.

Aus der monatlich stattfindenden Frauengruppe des Blauen Kreuzes berichtete Ursula Fischer von guten, positiven und intensiven Gesprächen unten den Teilnehmerinnen. „Die Gespräche in einer reinen Frauenrunde unterscheiden sich eben doch von denen in unseren gemischten Gruppenstunden“, so Fischer weiter. Interessierte sind daher gern gesehen und können direkt Kontakt aufnehmen.

Aus dem Vorstand schied Ursula Fischer turnusgemäß aus, stellte sich aber zur Wiederwahl. Sie wurde mit überwältigender Mehrheit erneut in das Führungsgremium des Ortsvereins gewählt.

Trotz der Pandemie plant das Blaue Kreuz Wolfsburg auch für dieses Jahr bereits wieder einige Aktivitäten . Neben einer Praxisbegleitung im April soll es ein Jahresfest im Mai und im September ein Seminar in Bad Bevensen geben.

„Natürlich wissen wir aufgrund der Umstände noch nicht genau, ob das Alles stattfinden kann, aber wir hoffen, dass es gelingen wird“, so Neumann.

Haben Sie Lust, das Blaue Kreuz kennenzulernen ? – www.blaues-kreuz-wob.de