Chorgemeinschaft Wasbüttel freut sich über neue Mitglieder

Die Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Wasbüttel, ehem. MGV von 1890 am 22.02. 2020 in der alten Schule in Wasbüttel.Günther Fischer, Vors. des Chores begrüßte die Mitglieder, und namentlich folgende Gäste : Jean-Claude Freund, stellvertr. Bürgermeister Wasb., Dieter Wendel, Vors. der Gruppe Rolfsbüttel, Heike Schineller Chorleiterin und Hermann Plagge Vors. Des Partnerchores Allerbüttel

Nach der Genehmigung der Tagesordnung, und dem Gedenken der Verstorbenen in 2019 wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Die Ehrungen wurden von Dieter Wendel, Vors.Gruppe Rolfsbüttel übernommen : Für 50 Jahre an Lisa Roepke und Horst Menzel ; für 25 Jahre an Brigitte Schiefelbein, Edelgard Schinkel, Waltraud Fischer, Peter Marwede, Günther Fischer, W. u. G. Fischer wurden auch für die 10jährige Vorstandsarbeit geehrt.

Neben den Berichten der Vorstandsmitglieder, sollten die Ausführungen unserer Chorleiterin Heike Schineller uns zuversichtlich stimmen, denn der Chor Wasbüttel / Allerbüttel (wir singen seit 2007 zusammen), kann sich über drei Neuzugänge freuen, wobei 2 noch ein bisschen schnuppern, aber lt. Ihren Aussagen macht das Singen im Chor ihnen Spaß. Es sind z. Zeit Frauen, und wir hoffen, dass Männer auch mal wieder feststellen, dass das Singen unter der Dusche bei weitem nicht soviel Spaß macht, als das gemeinsame Singen.

Auch im diesem Jahr 2020 hat der Chor Wasb. / Allerb. einiges vor, geplant ist schon am 26. März 2020 mit den Kindern der Wasbüttler Schule gemeinsam aufzutreten, und voraussichtlich mit der Friedenskirche Wasbüttel ein offenes Singen zu veranstalten. Weiteres ist noch in Planung. Unter anderem wieder eine Tagesfahrt mit Bus, da allen die Busreise im Vorjahr zu Obsthof Rieke und Steinhuder Meer sehr gefallen hatte. Deshalb noch mal für alle, die sich zur Zeit noch nicht so richtig trauen :

Ein Gesangverein hat viele Facetten, wo auch die Geselligkeit einen hohen Stellenwert hat ! Text: G. Fischer ; Bild: H. Freund