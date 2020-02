Vorstandwahlen bei den Warmenauer Kyffhäusern

Vorsitzende Angelika Jahns begrüßte 37 anwesende Kameradinnen und Kameraden und berichtete über besondere Ereignisse im Jahre 2019. Die KK Warmenau konnte das 25jährige Jubiläum der Schwimmsparte feiern.

Warmenau ist die einzige Kameradschaft bundesweit, die eine Schwimmsparte gegründet hat. Hier galt der besondere Dank den beiden Schwimmleitern Dietlinde und Wolfgang Allen, die es sich auch nach 25 Jahren nicht nehmen lassen, weiterhin zur Betreuung zur Verfügung zu stehen.

Die KK-Jugend richtete die Kinderspiele sowohl beim Kinderfest der Dorfgemeinschaft als auch beim Schwimmfest aus. Hüpfburg, eine Vielzahl von Geschicklichkeitsspielen sowie auch Kinderschminken waren angesagt. Jugendwart Tobias Jahns bedankte sich für das Engagement seiner jugendlichen Helfer.

Schießwart Karl-Heinz Lampe konnte auf zahlreiche Erfolge der Schützinnen und Schützen hinweisen. So belegte die Jugendmannschaft mit Finja Kaiser, Nick Waindzoch und Leon Denig Platz 1 bei der Kreismeisterschaft, bei den Jungschützen erreichte Thore Prinke Platz 1 und Niklas Weinberg Platz 2, Damen-Einzel Simone Jahns Platz 3, die Damen Senioren-Mannschaft mit Angelika Mann, Vera Lampe und Angelika Jahns Platz 3, Angelika Jahns im Einzel auch Platz 3. Bei der Winterrunde konnten die Warmenauer ebenfalls gute Ergebnisse erzielen: Damen Mannschaft Platz 1 mit Monique Broscheit, Angelique Broscheit und Kim Schöbel. Damen-Mannschaft 2 mit Simone Jahns, Britta Weinberg-Denig und Judith Zorn Platz 2. Hier belegte Monique Broscheit in der Einzelwertung Platz 1, Simone Jahns Platz 2, Angelique Broscheit Platz 3. Die Damen-Seniorenmannschaft erreichte Plat 3. Beste Schützin war auch 2019 wieder Alina Mann als Bundessiegerin, Landessiegerin und auch Kreismeisterin in ihrer Klasse sowie Winterrundenerste.

Frauenreferentin Angelika Mann berichtete über die sozialen Sammlungen: 40 kg Kronenkorken, 28 Brillen und 3 Etuis, 1 Handy, 1,7 kg Briefmarken, 5 Säcke Altkleider.

Vorsitzende Angelika Jahns konnte eine Erhöhung der Mitgliederzahlen auf 174 mitteilen.

Bei den Wahlen konnten alle stellv. Funktionen wieder besetzt werden. Stellv. Vorsitzende Marita Stegmann, stellv. Schriftwartin Petra Grußendorf, stellv. Kassiererin Claudia Seeler, neue stellv. Frauenreferentin Simone Nowak, stellv. Jugendwartinnen Simone Jahns und Judith Zorn, Kassenprüfer Kevin Lerm, Festausschussvorsitzender bleibt Helmut Lampe, neu ihm zur Seite stehen neben dem kompletten Vorstand Alina Mann und Georg Dyck.