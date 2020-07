Laufschuhe oder Schwimmflossen, das war am Mittwoch die Frage beim MOSAIK-Team

Das Lauf-Team MOSAIK ließ sich von dem Wetter nicht abschrecken. So konnte man an den verschiedensten Orten und zu unterschiedlichsten Zeiten versprengte LäuferInnen sehen, die munter durch den Regen liefen.

Gisela Heeschen, die eine der Sprecherinnen im Dorftreff-Mosaik ist, lief durch die schöne Bickelsteiner Heide. Bei Vogelgezwitscher und wohltuendem Waldduft passierte sie den Bickelstein, den alten Wilhelmbaum und die Brudersteine. Im MOSAIK trocknete sie sich bei Diskomucke durch Laufen um den langen Tisch. in der Zwischenzeit baute ihr Mann und zweiter Vorsitzender im Förderverein, einen Unterschrank in die Küche des Dorftreffs ein.

Angelika Bätje motivierte dagegen ihre Kindergartengruppe zu Bewegungsspielen in den Kindergartenräumen. Im Gänsemarsch machten sie eine Phantasiereise mit blühender Landschaft und einem Berg auf dem Picknick gemacht wurde. Den Kindern schien es Spaß gemacht zu haben und für Angelika zählte auch hier jeder Schritt! Am Abend ging es noch zum Bernsteinsee bei Stüde. Ausgefallene Skulpturen erwarteten sie am Wegesrand.

Frithjof Siering, das Lauf-Ass der Gruppe verbrauchte 4 Paar Laufschuhe, die sich über Nacht zum Trocknen in der Dusche versammelt hatten. Hoffentlich sind sie nicht eingelaufen und alle 5 laufen am nächsten Tag wieder mit einem Lächeln auf den Lippen!

Die Teammitglieder die abends liefen, erwartete ein traumhafter Sonnenuntergang.

Hochmotiviert sind sie auch nach einem Regentag wie der gestrige Mittwoch!