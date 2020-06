MOSAIK-Team on Tour – Bewegung rund um die Uhr

Der erste Tag ist geschafft und alle hatten gestern noch ein Lächeln im Gesicht!

Die geleisteten Schritte können sich sehen lassen! Hoffentlich ist das Pulver nicht schon am ersten Tag verschossen!

Tagesbester ist mit 35013 Frithjof Siering, Tolle Leistung und das spornt natürlich die anderen Teammitglieder an!

Frithjof ist Buchautor und ehrenamtlich aktiv im Vorstand des Fördervereins Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V. Als Buchautor vermutet man einen Menschen, der gerne sitzt und seine Zeit mit Schreiben vertreibt. Doch bei Frithjof ist das nicht ganz so der Fall. Sportliche Tätigkeiten lösen sich ab mit Ruhezeiten. Er ist Fan von den Wolfsburger Grizzlys und Tennis ist seine aktive sportliche Leidenschaft. Täglich dreht er seine Laufrunden um Ehra, immer den Kirchturm im Blick und ist somit eine große Bereicherung für das MOSAIK-Lauf-Team.

Auch wenn der Arbeitstag lang ist, so blieb für einige noch Zeit die gut ausgebauten Wege um Ehra-Lessien herum in der Dunkelheit zu nutzen. Also keine Angst, wenn man in der Dunkelheit einen Läufer sieht. Bitte nett grüßen, er läuft für einen guten Zweck!

Beim morgendlichen Gruppenchatten wurde festgestellt, dass bei einigen große Schweinehunde vor dem Bett lagen, berichteten Teammitglieder. Doch ein großer Schritt überwindet ihn! Neben der Morgentoilette gehören nun „Blasen kühlen“ und Füße eincremen zur täglichen Pflege!

Heute Abend trifft sich das Team im Dorf-Treff Mosaik, und dann heißt es – gemeinsam rund ums Dorf!