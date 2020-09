Motorsägenkurs beim NABU

Nur noch wenige Plätze bei Motorsägenkurs frei

Leiferde – Der NABU Kreisverband Gifhorn e.V. bietet auch in diesem Jahr einige Plätze für den Motorsägenkurs in Leiferde an. Dabei erlangen die interessierten Frauen und Männer die Fähigkeit, Bäume mit bis zu 20 Zentimeter Durchmesser zu fällen.

Der Kurs findet vom 30. Oktober bis 1. November statt. Die Theorie beginnt am Freitag um 16 Uhr und geht je nach Informationsbedarf bis zirka 22 Uhr. Am Samstag folgt ein mehrstündiger Praxistag mit angeschlossener Prüfung. Für das Verfestigen des Erlernten bietet der dritte Tag den Teilnehmern die Möglichkeit sich weiter zu erproben. Gleichzeitig wird mit diesem freiwilligen Einsatz die Arbeit der Viehmoor AG des NABU Kreisverband unterstützt, die sich für die Entwicklung des Naturschutzgebietes Viehmoor einsetzt.

Alle Teilnehmer sollten in einer guten körperlichen Verfassung sein. Auch Jugendliche ab 16 Jahren können mit schriftlicher Erlaubnis der Erziehungsberechtigen an dem Kurs teilnehmen.

Nach Möglichkeit sollten die Teilnehmer bereits über eine persönliche Schutzausrüstung verfügen. Gerne kann auch die eigene Säge mitgebracht werden. Gegebenenfalls kann dies aber auch für die Zeit des Kurses ausgeliehen werden.

Treffpunkt ist das Strohballenhaus des NABU Kreisverbandes in Leiferde, Hauptstraße 24.

Die Anmeldung sollte bis zum 9. Oktober 2020 erfolgen. Weitere Informationen sowie die benötigten Anmeldeunterlagen können unter info@nabu-gifhorn.de angefordert werden.