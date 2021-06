Sachspenden für Albert-Schweitzer-Kinderdörfer

Da der Verein, Hand in Hand für Kinder der Region e.V. im letzten, sowie auch in diesem Jahr kein großes Benefizevent durchführen konnte, bedeutet es nicht, dass Sie nicht helfen können.

Durch einen Ihrer “sei Dein eigener Superheld” – Trainer, Nils Gajek, wurde der Kontakt zu den Albert-Schweitzer-Kinderdörfern in Uslar & Alt Garge hergestellt. Schnell war klar, dass sind genau die Organisationen, welche der Verein mit einer größeren Aktion unterstützen werde.

Geplant wurde das ganze erstmal mit rund 2.500 €, mit denen sie den Kindern der Kinderdörfer Uslar & Alt Garge Wünsche erfüllen wollen. Doch auch das wurde schnell über den Haufen geschmissen und durch viele neue Spenden wurde der Betrag auf rund 4.500 € aufgestockt. Denn dann konnten sie jedem der Kinder vor Ort einen Wunsch erfüllen. Sie erhielten vorab eine Liste mit den jeweiligen Wünschen und diese wurden dann bestellt und an das jeweilige Kinderdorf schicken lassen, wo die Kinder diese abholen konnten.

“Wir waren verwundert, welche Wünsche uns mitgeteilt wurden und es zeigte uns wieder einmal wofür wir das alles machen. Viele von uns gehen für einen Sandkasten-Bagger in den nächsten Laden und kaufen es Ihren Kindern einfach so. Doch für viele von uns ist das leider nicht möglich. Umso mehr freuten uns die Bilder die wir von allen Spenden erhielten. ” so, Frank Jödicke, Vorsitzender des Vereins.

Auch die Zusammenarbeit mit Frau Alexandra Pöhlmann und anderen Mitarbeitern der Kinderdörfer war einfach sehr herzlich und traumhaft. Bei diesen Menschen merkt man sofort, es ist nicht deren Beruf, es ist deren Berufung.

Natürlich wird die Galerie auf der Homepage dazu immer wieder aktualisiert, da sie noch nicht von allen Artikel ein Foto erhalten haben.

Zitat Kinderdorfmutter: „Wir haben uns riesig gefreut und ganz liebe Grüße an die Spender! Die Toni Boxen sind noch nicht im Gebrauch, zu schönes Wetter.“

Auf die Frage: Würden Sie die Kinderdörfer erneut unterstützen? Sagte Frank Jödicke folgendes: “Da waren wir uns alle einig… SOFORT. Denn es war wieder mal eine Herzensangelegenheit.”