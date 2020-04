Aufgrund des zur Zeit bestehenden Kontaktverbotes sieht sich der Schiffsmodellclub Gifhorn leider dazu gezwungen die am 26.04.2020 geplante Ausstellung mit Schaufahren im Freibad Wittingen abzusagen. Auch das für den 03.05.2020 vorgesehene Ansegeln am Schlossssee muss aus diesem Grund abgesagt werden. Wir hoffen sehr darauf bald wieder am Schlosssee unsere Boote jeden Sonntag zu Wasser lassen zu können.