Es war ein gelungener Auftakt unserer Sommertour 2020 durch die Wolfsburger Pflegewohnheime. Begonnen haben wir unsere Tour am 03.07.2020 in der Pflegeresidenz Hasselbachtal. Das Wetter war gut fast alle Bewohner saßen draußen waren von unseren Shantyliedern begeistert und klatschten ordentlich Beifall. So kann es weitergehen und wir freuen uns schon auf den nächsten Auftritt in Heiligendorf.