Vom Newcomer direkt an die Spitze

,,Und vielen Dank an die jungen Leute, die heute im Separee sitzen. ‚‘‘ um diesen Satz kam die 1. Vorsitzende Petra Both in ihrer Dankesrede nicht drum herum. Beim Bullenball am vergangenen Freitag in Emmen war das Gasthaus Pasemann so gut gefüllt, dass kurzerhand noch der Clubraum als Speisesaal fungieren musste. ,,Am Stichtag waren es bereits 215 Anmeldungen. Sensationell! ‚‘‘ ,lobte Both die vielen Besucher von nah und fern. Besonders hervorgehoben werden müssen hier die Fraktionen Ummern/ Hohne und die Landjugend Hankensbüttel, die mannstark vertreten waren. Und auch den Gästen, die dem Verein mit seinen Aktivitäten jahrelang die Treue halten, sowie den Neulingen, die sogar die Fahrt aus Celle, Hannover-Peine und Königslutter auf sich nahmen, sprach die erste Vorsitzende ihren tiefsten Dank aus.

Als Anerkennung durfte bereits vor dem Essen jeder, der mehr als 10 Personen angemeldet hatte, einen Bachmann trinken.

Dann ließen sich die vielen Gäste aus nah und fern das 3-Gänge-Menü schmecken und es konnte nur durchgängig positive Kritik vernommen werden. Zwischendurch musste noch ein kleines Programm abgearbeitet werden: Die Spannung auf dem Saal knisterte, als der letztjährige Züchter des Jahres, Henning Schacht aus Ummern, in seiner Laudatio Hinweise auf den diesjährigen Preisträger bekanntgab. Groß war das Gejohle, als letztendlich Dirk und Kathrin Rehbock aus Erpensen, dier zum ersten Mal auf dem Bullenball dabei waren, wohlverdient den Pokal entgegennehmen konnten. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen sind sie in diesem Jahr, auch basierend auf der professionellen Jungviehaufzucht auf dem Betrieb Rainer Koch in Vorhop, prädestiniert dafür, diesen Titel entgegenzunehmen.

Die jährlich auf dem Bullenball stattfindende Tombola zog als nächstes ihre Gäste in den Bann, als die erste Vorsitzende mit ihren beiden bezaubernden Assistentinnen Elisa Fröhlich und Chantal Heilmann den Hauptgewinn mit der Losnummer 496 bekannt gab. Der Gewinner dieses Hauptpreises, ein züchterisch interessantes weibliches Schwarzbunt-Kalb aus dem renommierten Züchterstall Helmut Evers, Wahrenholz, ist in diesem Jahr Karsten Köther aus Neudorf-Platendorf.

Im Anschluss daran fanden zügig die Ehrentänze statt und der Tanzabend wurde eröffnet. Das Publikum ließ es sich nicht nehmen, zu den gängigen Hits der Gruppe ,,Deep Passion‘‘ bis in die frühen Morgenstunden flott über das Pakett zu fegen. Die erste Vorsitzende freute sich über durchweg positives Feedback und versprach, die Tradition des Bullenballs beizubehalten.