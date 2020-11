Nico Rein (Teil von Lee & Sun, Mitbegründer der Soundagenten Event Agentur)

Unter normalen Bedingungen würde jetzt nach einem anständigen Festivalsommer die Club-Saison starten. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Zum vollkommen nachvollziehbaren Schutz heißt es: keine Musikveranstaltungen, keine Shows und kein Nachtleben in den Clubs. Somit ist es um uns als Musiker und auch für uns sehr still geworden. Selbst die Zeit der Musikproduktionen läuft sehr schleppend, da man aktuell nicht mal gemeinsam (und bei Lee & Sun sind wir drei Personen aus drei Haushalten) im Studio aktiv werden kann. Das ist, wie gesagt, zwar nachvollziehbar aber es trifft uns Musik- und Kulturschaffende ins Mark!

Wer mag, kann uns gerne einmal auf den gängigen Musikportalen wie Spotify, iTunes, Amazon und Co. besuchen.

Ihr findet uns über Lee & Sun und mich als Solo-Künstler unter Nico Rein.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal Rein hört und auch darüber, wenn es 2021 wieder etwas lauter wird.

Rave savely und genießt die Weihnachtszeit,

Nico

