Tolle Erfolge für die Kleinfeldkinder des TC Fallerslebens

Am ersten Wochenende im Januar fanden die Regionsjüngstenmeisterschaften der Region Harz-Heide Winter 2022 statt.

Der TC Fallersleben war hier mit mehreren Kindern vertreten. In der Konkurrenz Juniorinnen U8 hatten sich Mathilda Jürgens, Tina Nguyen und Henrieke Weber angemeldet. In der Konkurrenz Junioren U9 ging Jacob Zhang an den Start. Alle vier Kinder spielten in der vergangenen Sommersaison gemeinsam in der Kleinfeld-Mannschaft. Mit Atharva Doggalu spielte ein weiteres Kind des Vereins in der Konkurrenz Junioren U8.

Die Mädchen konnten in ihrer Konkurrenz die Viertelfinal-Spiele recht deutlich gewinnen. Im Halbfinale trafen dann Henrieke und Tina aufeinander. In dieser Begegnung hatte Tina die Nase vorn und zog mit dem Sieg über Henrieke ins Finale der Regionsmeisterschaft ein. Im anderen Halbfinale unterlag Mathilda nur knapp im Match Tiebreak mit 8:10.

Im anschließenden Finale musste Tina den Sieg mit 6:7 und 4:6 ihrer Gegnerin überlassen.

Für die Jungs lief es nicht so gut, beide verloren die Auftaktspiele in ihrer Konkurrenz und zogen damit in die jeweilige Nebenrunde ein. Jacob konnte sich hier bis ins Finale spielen und unterlag dort mit 4:6 und 4:6 knapp. Atharva verlor zwar sein Spiel in der Nebenrunde, sammelte aber erste wichtige Turniererfahrungen.

Zusammenfassend ein erfolgreiches Turnier für die Kinder des TC Fallersleben:

Tina Vize-Regionsmeisterin Juniorin-nen U8, zwei tolle dritte Plätze für Mathilda und Henrieke sowie zweiter Platz in der Nebenrunde Junioren U9 für Jacob.

Auf dem Foto von links nach rechts Tina Nguyen, Mathilda Jürgens und Henrieke Weber.

Herzlichen Glückwunsch Euch allen zu Euren Erfolgen!